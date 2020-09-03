Матвиенко похвалила единый стандарт качества жизни населения в Ростовской области

Разработанный в Ростовской области единый стандарт качества жизни населения может быть внедрен на федеральном уровне, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы обязательно будем продвигать эту идею на федеральном уровне, потому что, независимо от того, в каком субъекте Федерации живет гражданин России, он должен иметь в рамках стандарта и, не снижая его, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к культуре, культурным учреждениям, возможности заниматься спортом и т.д.», – передает «Интерфакс» ее слова.

Матвиенко отметила, что таким образом в области будет создана планка, ниже которой «никому не позволительно будет работать»,

«Будет, к чему стремится, подтягивать социальную инфраструктуру, благоустройства, комфортные условия для проживания, состояние жилья», – отметила она.

По ее словам, в Ростовской области уже проделана большая работа по расселению ветхого и аварийного жилья. При этом предстоит еще большая работа. В частности, в обеспеченности медицинскими кадрами.

«Здесь надо в большей мере надо использовать государственный заказ, когда заказывают необходимое количество для подготовки специалистов нужных, узких специалистов, врачей разных профилей, тогда это будет сам стандарт диктовать - не ниже этого, не хуже стандарта, который утвержден на территории области. И это будет ответственность всех уровней власти за то, чтобы этот стандарт обязательно исполнялся. Это очень актуально в свете поправок, которые мы приняли к нашей Конституции, где обозначен жесткий ряд социальных гарантий, теперь его надо развивать в регионах», – добавила Матвиенко.

Кроме того, спикер отметила, что исполнение стандартов качества жизни населения – это ответственность не только власти, но и бизнеса.

«Чтобы на предприятиях была соответствующая зарплата, чтобы создавались условия для предпринимательской активности, для малого и среднего бизнеса и т.д. Это позволит на очень многие проблемы взглянуть по-иному – это первое. А второе – это позволит обеспечить реальную адресную поддержку тех слоев населения, которые в этом нуждаются. Не размазывать по тарелке кашу всем по чуть-чуть, а это позволит, создав неснижаемые стандарты, в первую очередь поддержать малообеспеченных граждан, пенсионеров, молодые семьи, семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями и т.д.», – заключила она.