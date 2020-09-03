Лукашенко поинтересовался, почему в «продвинутой» Литве не осталось людей

Белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в дела страны, отметил, что руководство Литвы нередко критикует Белоруссию и ее экономику.

«Я уже сказал: у вас было около 4 млн человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее», – цитирует Лукашенко БелТА.

Также белорусский президент оценил и нынешние отношения республики с Польшей.

«Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Белоруссии Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно», – заверил глава государства.

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