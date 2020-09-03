В российских регионах проходит акция «Цветы Памяти»

Акция «Цветы Памяти» проходит по всей России в память об окончании Второй мировой войны, люди спускают на воду или возлагают к мемориалам цветы, которые перевязаны красно-желто-белой лентой, символом победы на Дальнем Востоке.

Мероприятия акции прошли и в Красноярске – на набережной Енисея возле парохода-музея «Святой Николай» был спущен на воду венок, сообщает издание «Наш Красноярский край». Участие в торжественной церемонии принял губернатор Александр Усс.

«Год памяти и славы наполнен многими событиями, которые воскрешают наше героическое прошлое. Один из этих дней – 3 сентября. Сам факт, что 1 млн 800 тыс. наших соотечественников были награждены медалями «За победу над Японией», говорит о значимости этого события. И сегодня даже природа благоволит всем нам, чтобы мы отдали должное памяти тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто участвовал в боях, которые привели к победе над Японией», – сказал Усс.

Губернатор также посетил выставку «Этот день мы приближали...». Он отметил, что выбранная организаторами подача музейного материала – редкая по силе воздействия, и посоветовал всем побывать на выставке. Также Александр Усс отметил, что именно такие средства помогают молодежи лучше всего понимать историю.

В региональном центре Бурятии Улан-Удэ также прошла акция «Цветы Памяти». В администрации города Regnum сообщили, что в мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, руководители города, 36-й общевойсковой армии, а также генконсул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал. Почетные караулы были установлены у Вечного огня, памятника маршалу Рокоссовскому.

«Это день окончания Второй мировой войны, это победа на Дальнем Востоке над милитаристской Японией. Действительно, подвиг Советского Союза, его жителей неоценим. Наш долг – помнить и чтить подвиг героев, наших земляков», – отметил мэр города Игорь Шутенков.

К вечеру в городе пройдет акция «Свет мира». Подсветка преобразится в цвета ленты медали «За Победу над Японией». В 22 часа горожан ожидает праздничный артиллерийский салют.

В городе Кузнецк Пензенской области глава региона Иван Белозерцев также принял участие в торжественном мероприятии по случаю окончания Второй мировой. Губернатор возложил цветы к монументу памяти на Холме воинской славы, передает «РИА Пензенской области».

«Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года, – сказал Иван Белозерцев. – Жители Пензенской области, Кузнецкого района проявили образец мужества и героизма в боях за Великую Победу. Мы должны помнить о них, чтобы войны больше не повторялись. Вечная память погибшим во Второй мировой войне».

Также к собравшимся на митинг памяти у подножия Холма воинской славы обратился председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин.

«Кроме того сегодня пройдет диктант Победы, в Пензенской области будет более 80 площадок, на которых мы вспомним тех, кто погиб, защищая нашу Родину», – сказал Валерий Лидин.