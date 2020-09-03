Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку

Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, без поддержки России Минску было бы «непросто», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность российской стороне за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто, передает БелТА.

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», – сказал он.

Политик заявил, что в дела Белоруссии якобы вмешиваются Польша, Чехия, Литва и Украина, они также управляют протестными акциями в стране.

«Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова, который уже в открытую - он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный – заявил, что происходит на границе», – добавил Лукашенко.

По словам главы государства, белорусская сторона реагирует на любые «негативные телодвижения» в свой адрес.

«Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что никто не позволит развалить республику, отметив, что методов и мер для предотвращения этого предостаточно.

«Они (в Польше) видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет», – добавил президент.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри.