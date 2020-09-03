В Екатеринбурге простились с писателем Крапивиным

В Екатеринбурге прошло прощание с писателем Владиславом Крапивиным, церемония проходила в Храме на Крови, писателя похоронят на Широкореченском кладбище.

На прощание с Крапивиным пришли несколько сотен человек, включая замглавы региона Павла Крекова, областного министра культуры Светлану Учайкину, уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова, мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, передает ТАСС.

В ходе церемонии прощания была зачитана телеграмма с соболезнованиями президента России Владимира Путина, которую тот направил родным и близким писателя.

«Владислав Петрович многое сделал, чтобы люди нашего города четко понимали простые ценности, ради которых и стоит жизнь. Он был учителем с большой буквы. Воспитал несколько поколений горожан, создал «Каравелллу», о которой мы все говорили в детстве», – цитирует мэра Ura.ru. Высокинский подчеркнул, что писатель – это часть истории Екатеринбурга, потому одна из улиц будет названа в его честь.

Во вторник советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице № 1.

15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, тесты на COVID-19 были отрицательные.