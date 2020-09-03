RT узнал, как Мария Ивакова относится к собственному телу

Актриса, телеведущая, и блогер Мария Ивакова выступает за здоровый подход к своему телу и считает, что ей не нужно ложиться под нож, чтобы принять себя.

В интервью RT Ивакова рассказала, что когда-то корректировала и подгоняла свою внешность под так называемые стандарты. Сейчас актриса за здоровый подход к своему телу.

«Есть девушки, которые меняют внешность с помощью пластической хирургии, – если они довольны собой, это здорово. Мне же не нужно ложиться под нож, чтобы принять себя, я в гармонии с собой», – сказала Ивакова.

Также актриса дала совет девушкам, которые, насмотревшись на красивые картинки, мучаются от собственного несовершенства.

«Красивые картинки никак не связаны с собственным несовершенством. Красота внутри. У меня есть подруги, которые не обращают внимания на стандарты, а живут в гармонии с телом. При этом наслаждаются жизнью – с мужчинами у них никогда не бывает проблем, и сами по себе они очень гармоничны», – сказала Ивакова.

Актриса отметила, что энергия, которая в нас содержится находится не во внешнем облике, а внутри.

«Когда мы испытываем комплексы или переживаем из-за своего несовершенства, эта энергия растрачивается на негативные эмоции. А для творчества и созидания сил уже не остается», – добавила Ивакова.

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