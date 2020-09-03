В России утвердили национальный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт (ПНС) для школьной формы, который будет действовать в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 года, говорится в сообщении Роскачества.

«Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 450-2020 «Форма школьная. Общие технические условия». Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. Согласно федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации», предварительный национальный стандарт утверждается на ограниченный срок. За это время накапливается опыт его применения для возможного последующего принятия на основе ПНСТ национального стандарта (ГОСТ Р), либо отмены документа», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество указывает, что стандарт на школьную форму появился в России впервые. Он разрабатывался, опираясь на данные ежегодных исследований, которые начиная с 2017 года организация проводит совместно с Минпромторгом.

«ПНСТ 450-2020 распространяется на такие изделия, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также на такие современные вещи молодежного гардероба, как свитшоты, бомберы и тому подобное», – уточняет Роскачество.

В документ включены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отношении верха изделий и подкладки. «Синтетические волокна не обладают высокой способностью ткани впитывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их большое количество в составе изделия делает одежду неудобной для ежедневной носки», – говорится в сообщении.

Помимо безопасности, вещь должна быть комфортной в эксплуатации, поэтому в стандарте прописаны и качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Напомним, в августе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в 2020 году.