Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии Стало известно о вылете Силуанова в Минск в составе делегации Мишустина 3 сентября 2020, 11:42 Текст: Наталья Ануфриева

Глава Минфина Антон Силуанов сопровождает премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке в Минск, сообщил знакомый с ситуацией источник. Источник сообщил, что «Силуанов летит в составе делегации», передает РИА «Новости». Во вторник в Краснодаре Силуанов заявил, что министерства финансов России и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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