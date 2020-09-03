ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом

Сотрудники ФСБ нашли в Волгоградской области тайник, в котором хранились оружие и около 3 кг тротила, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы. Силовиками области из схрона изъято: четыре автомата «Калашникова», патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластит общим весом около 3 килограммов, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, в августе ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов.