Эксперт: Заявления Германии об отравлении Навального «Новичком» абсурдны

«В случае с «Новичком» помощь должна оказываться в течение нескольких минут. Времени до момента первого медосмотра Навального было достаточно, чтобы на его спасение не осталось шансов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя заявление правительства ФРГ о том, что Алексея Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

«На мой взгляд, заявление немецкой стороны об отравлении Навального «Новичком» носит совершенно абсурдный характер, – сказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, политолог Максим Григорьев. – Во-первых, у нас есть целый ряд свидетельств того, что последствия применения вещества носят совершенно другой характер и абсолютно не соответствуют клинической картине, которая была у господина Навального».

«Во-вторых, эксперты ясно говорят о том, что в случае применения «Новичка» пострадали бы и другие люди, находившиеся рядом с блогером. И, как мы знаем, Навальный близко общался с людьми на протяжении долгого времени, в том числе и в самолете», – продолжил эксперт.

«Кроме того, специалисты и разработчики подтверждают: в случае с «Новичком» помощь должна оказываться в течение нескольких минут. Времени до момента первого медосмотра Навального было достаточно, чтобы на его спасение не осталось шансов. Даже если бы Навальному оказали помощь непосредственно перед самолетом – его бы это не спасло», – отметил Григорьев.

Примечателен еще тот факт, что заявление об отравлении Навального сделано не представителями клиники «Шарите», а неизвестными военными специалистами Минобороны ФРГ. Сомнения в правдивости диагноза вызывает и то, что никаких результатов проб не представлено, подчеркнул политолог.

«В отличие, кстати, от российских врачей, которые открыто делятся данными всех анализов. Кроме того, немецкая сторона в течение долгого времени хранила молчание, не предоставляла никаких выводов, а потом вдруг заявила о применении «Новичка», – напомнил собеседник.

«Все это, безусловно, вызывает вопросы. Считаю, что заявление Минобороны ФРГ носит совершенно ложный, не соответствующий реальности характер, и является частью кампании по дезинформации, направленной против России. Я думаю, что ситуация будет развиваться в логике предыдущих аналогичных кампаний. Никаких проб представлено не будет, но в средствах массовой информации и заявлениях западных политиков будет наращиваться бездоказательная истерия», – заключил Максим Григорьев.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.