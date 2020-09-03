В школе Благовещенска после дезинфекции класса травмы глаз получили 13 школьников

13 школьников гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время дезинфекции класса. По этому факту прокуратурой города проводится проверка, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с происшествием в МАОУ «Алексеевская гимназия Благовещенска». Установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, работа которой должна осуществляться на переменах и без присутствия детей. Предварительно, за помощью в медучреждение обратились 13 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства», – добавили в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии города, пострадавшие дети находятся на домашнем лечении. По факту произошедшего управление образования проводит служебную проверку.

Напомним, ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19.

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