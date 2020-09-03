Американский таблоид признал Киев российским

Американский таблоид New York Post в одной из статей «поместил» Киев в Россию.

Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко, передает РИА «Новости».

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», – говорится в тексте статьи.

При этом американское издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы – Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины – Kyiv.

Напомним, во вторник в киевском аэропорту Борисполь пассажирка рейса Анталия – Киев через аварийный выход вылезла на крыло самолета, немного посидела и вернулась в салон. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми.

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