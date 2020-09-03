Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 3 сентября 2020, 03:58 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам солнечную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный силой 4-5 м/с, с порывами до 15м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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