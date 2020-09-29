У Порошенко выявили коронавирус

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердил проведенный тест.

«Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», – написал Порошенко в Facebook.

Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.

Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість... Опубликовано Петро Порошенко Вторник, 29 сентября 2020 г.

Ранее заразившегося коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии.

В конце августа стало известно, что глава «Батькивщины» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подхватила коронавирус и находится в тяжелом состоянии. 2 сентября она сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления еще далеко.