Российские школьники на удаленке получат компьютеры

Министерство просвещения России предоставит российским школьникам, находящимся на дистанционном обучении, компьютеры во временное пользование.

«Мы планируем обеспечивать техникой учителей. В рамках весенней пандемии мы проводили большую акцию, в рамках которой мы почти 500 тыс. человек обеспечивали компьютерами на период, когда дети обучались в домашних условиях. Сегодня наша задача – предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», – цитирует ТАСС первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Сейчас в России проводится акция «Помоги учиться дома», которую запустили «Единая Россия», Министерство просвещения и Агентство стратегических инициатив. В ее рамках школьники из малоимущих, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются компьютерами, ноутбуками и планшетами для дистанционной учебы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Собянин сообщил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что считает эту меру избыточной.