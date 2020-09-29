Путин обсудил с премьером Японии взаимодействие по созданию вакцин от COVID

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга обсудили по телефону перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин «поздравил Есихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства», в ходе разговора «с обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

В частности, «обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса».

Также Путин и Суга в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдное намерение продолжать продвижение всего комплекса отношений двух стран, «условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации».

Ранее в Кремле подтвердили первый телефонный разговор Путина и Суги. До этого власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией.

Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга.

После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.

Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения России и Японии с уходом Абэ, а также о том, что помешало России и Японии заключить мирный договор.