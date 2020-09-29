Суд прекратил бракоразводный процесс Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Московский суд прекратил бракоразводный процесс супругов – продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщил адвокат продюсера Сергей Жорин.

«Суд принял отказ от иска и прекратил производство по делу. Все хорошо, они остаются женатыми», – сказал РИА «Новости» адвокат.

По его словам, противоречия между супругами устранились.

В августе Алибасов заявил, что решил развестись с Федосеевой-Шукшиной из-за «безобразия в семье».

Напомним, в мае адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

В июле суд принял исковое заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной в отношении ее мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Федосеева-Шукшина в иске настаивала на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру. На квартиру наложен арест.