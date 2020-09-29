Онищенко назвал избыточной мерой уход школ Москвы на длинные каникулы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко счел избыточной меру отправить школьников на досрочные двухнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

По его мнению, школьникам потом будет тяжело наверстывать программу, передает ФАН.

«Считаю эту меру избыточной: это свидетельство непрофессионализма служб, которые отвечают за эту работу. Школьники не являются группой риска ни с точки зрения опасности заражения, ни с точки зрения тяжести заболевания и его последствий», – отметил Онищенко.

Он добавил, что в данном случае специалисты вместо того, чтобы «брать на себя ответственность и принимать конкретные решения по работе с очагами заражения, рекомендуют тотальное закрытие школ».

«Это вред прежде всего школьникам, потому что им все равно придется наверстывать программу. Это дополнительные уроки, перегрузки, плохое усвоение материала. Любые подобные непродуманные решения влекут отсроченные последствия», – подчеркнул врач.

Первый зампред профильного комитета добавил, что в начале эпидемии коронавируса весной избыточные ограничения были понятны. «Сейчас, когда отработаны меры профилактики, есть протоколы лечения, подготовлен коечный фонд», ситуация принципиально другая, отметил он.

«Да, конечно, можно перевести на удаленку группы риска, в том числе школьников с хроническими заболеваниями. Тут важна избирательность и гибкость, школьники из группы риска действительно могут учиться удаленно. Но всеобщие каникулы – даже не удаленное обучение, а именно каникулы – это, на мой взгляд, неоправданно. Это было бы возможно, только если бы мы компенсировали этот пропуск за счет новогодних каникул», – сказал Онищенко.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что при выборе между полными каникулами и несовершенным дистанционным обучением, стоит выбирать дистанционное обучение.

«Первое – скорее всего, мэр Москвы имеет более долговременную информацию, чем мы, и знает, что пандемия будет нарастать. В этой ситуации принимать какие-то меры в отношении школ было нужно хотя бы для того, чтобы сберечь жизни даже не столько детей, поскольку считается, что дети переносят вирус легче, но бабушек, дедушек и учителей предпенсионного и пенсионного возраста», – подчеркнул он в интервью радио Sputnik.

Во-вторых, по его словам, дистанционное обучение обеспечивало сохранение жизней не меньше, чем полные каникулы.

«Третье – не очень понятно, чем дети будут заниматься две недели в октябре, когда условия для отдыха, мягко говоря, неблагоприятные. Четвертое – не очень понятно, что будут делать родители младшеклассников, либо тоже переводиться на дистанционную работу, что не для всех возможно, либо вынуждены будут брать отпуска», – сказал Смолин.

По мнению депутата, если ситуация в регионах будет обостряться, нужно переводить детей на дистанционное обучение, «но по-разному».

«Если в селе ситуация благополучная, нет никакой необходимости принимать решение по региону в целом. По крупному городу да, по селу – необязательно, решение надо принимать с учетом реального положения вещей. Не могу исключить, что события будут развиваться, как весной: сначала двухнедельные каникулы, а потом дистанционное обучение. Так лучше сразу дистант, чем дистант после потерянного времени», – сказал он.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Собянин сообщил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

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