Убийца двух девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Взгляд
29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...

Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Убийца двух девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок
    Московских школьников отправили на каникулы с 5 октября Тихановская рассказала об итогах встречи с Макроном У российского списка Forbes сменился лидер Стали известны результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
    Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым Германия выслала в Россию особо опасного исламиста Бурджанадзе призвала открыть участки для голосования в парламент Грузии в России Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика
    Армения пригрозила применить в Карабахе вооружение с широким радиусом поражения В Раде потребовали от Запада вернуть Украине деньги «Снайпера из России» заподозрили в подготовке покушения на президента Колумбии Стая бродячих собак напала на молодую маму с коляской в Екатеринбурге

    Главная тема


    Чем закончится сильнейший обвал рубля

    «Для меня очевидно»


    Макрон потребовал от России разъяснений по «отравлению» Навального

    «контрудар» по Калининграду


    Коротченко объяснил страхи НАТО перед «российским вторжением» в Прибалтику

    военное вмешательство


    Либералы призвали Кремль защитить Армению

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    COVID-19


    Никита Коваленко: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

    нет оправдания


    Сергей Мардан: России необходимо вернуть смертную казнь

    русский север


    Андрей Манчук: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

    Убийца двух девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

       29 сентября 2020, 12:03
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Свердловской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, признанного виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в августе 2018 года.

    «Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», – цитирует ТАСС судью. 

    Также суд обязал Александрова выплатить родителям убитых девушек по одному млн рублей компенсации морального вреда.

    Обвиняемый дал признательные показания, суд признал его вменяемым. В ходе оглашения приговора Александров потерял сознание, ему была оказана медицинская помощь в зале суда.

    По данным следствия, в августе 2018 года Александров, вооруженный оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус». Там он произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая – через некоторое время в больнице.

    2 декабря 2019 года Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве девушек.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •