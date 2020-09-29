Убийца двух девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, признанного виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в августе 2018 года.

«Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», – цитирует ТАСС судью.

Также суд обязал Александрова выплатить родителям убитых девушек по одному млн рублей компенсации морального вреда.

Обвиняемый дал признательные показания, суд признал его вменяемым. В ходе оглашения приговора Александров потерял сознание, ему была оказана медицинская помощь в зале суда.

По данным следствия, в августе 2018 года Александров, вооруженный оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус». Там он произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая – через некоторое время в больнице.

2 декабря 2019 года Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве девушек.