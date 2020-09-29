Стала известна дата первого регулярного полета Crew Dragon на МКС

Первый контрактный полет Crew Dragon на МКС с четырьмя астронавтами на борту состоится 31 октября, говорится в пресс-релизе НАСА.

«НАСА и SpaceX теперь нацелены на 02.40 EDT (09.40 мск) субботы 31 октября для запуска миссии SpaceX Crew-1 с астронавтами на МКС», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА. Как отмечается, дата выбрана таким образом, чтобы не помешать предстоящему запуску корабля «Союз МС-17».

На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.

Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном. Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.

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