Мотодельтаплан совершил жесткую посадку под Самарой

Мотодельтаплан совершил жесткую посадку при попытке взлета в районе села Семеновка Самарской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о жесткой посадке мотодельтаплана в 1 км южнее н. п. Семеновка м. р. Кинель-Черкасский. По предварительным данным, мотодельтаплан совершил жесткую посадку при попытке взлета. В результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина 1958 г.р. находившийся в мотодельтаплане, госпитализирован в ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ». Мотодельтаплан получил механические повреждения, возгорания не произошло. На земле погибших, пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

Напомним, в воскресенье в Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу, в результате погибли два человека. Кроме того, 18 сентября при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот.

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