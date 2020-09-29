В МЧС оценили ситуацию с паводком в Хабаровском крае

Гребень паводка на реке Амур подходит к Комсомольску-на-Амуре, вода постепенно начинает освобождать подтопленные участки в окрестностях Хабаровска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По состоянию на утро 29 сентября 2020 года, число подтопленных населенных пунктов уменьшилось. В настоящее время на территории Хабаровского края под влиянием водной стихии находятся 55 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Общим итогом: в зоне подтопления 48 жилых домов, более 2 700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог», – приводит текст сообщения пресс-службы регионального главка ТАСС.

Обстановка стабилизируется, в частности, в Хабаровском районе. Так, в селе Виноградовка больше нет подтопленных территорий. В селе Корсаково-2, наиболее пострадавшем от паводка, вода ушла из пяти частных подворий. Подтопленными остаются 29 домов и свыше 230 приусадебных и дачных участков, внутренние проезды. Спасатели продолжают дежурить в этом поселении, доставляют воду и предметы первой необходимости, помогают в перевозке вещей. На базе санатория «Уссури» развернут пункт временного размещения, однако туда никто не заселился.

В городском округе Хабаровск в зоне подтопления пока остаются семь жилых домов и более 130 приусадебных участков, семь участков внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. На территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного островов, где у хабаровчан находятся дачи, вода сохраняется на более чем 1,5 тыс. дачных участках.

В Нанайском районе, где также сохраняются подтопления, спасатели продолжают оказывать помощь жителям региона – доставляют воду на лодках в отрезанные паводком жилые дома, перевозят людей, следят за состоянием насыпных дамб.

Гребень паводка подходит к Комсомольску-на-Амуре. «В Комсомольске-на-Амуре под ударом водной стихии находятся 229 дачных участков, подтоплены подвалы шести социально значимых объектов и 47 многоквартирных домов. Администрацией города подготовлен пункт временного размещения на базе общежития. В настоящее время людей в нем нет», – говорится в сообщении. В администрации города уточнили, что подтоплены подвалы детских садов, драмтеатра, дворца творчества, помещения яхт-клуба. Накануне в городе под воду ушла набережная.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что посетит Комсомольск-на-Амуре для проверки готовности города к паводку. «Посетим крупные предприятия «Полиметалла» и «РФП Групп», встретимся с депутатами и общественностью Амурского района. Завтра проверим готовность Комсомольска к «большой воде». Уровень Амура у города уже достиг 7 метров», – сообщил Дегтярев. Опасной для города считается отметка в 650 см.

Подтопления дворов, дач, дорог и домов также отмечаются в крае в Комсомольском, Амурском, Ульчском, имени Лазо районах. В регионе введен режим ЧС межрегионального уровня.

Накануне в МЧС сообщали, что в зоне паводка в Хабаровском крае оказались 56 населенных пунктов.

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