Эксперт: Студенческий спорт становится социальным лифтом для молодежи

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28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
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Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Эксперт: Студенческий спорт становится социальным лифтом для молодежи

    28 сентября 2020, 19:39

    Текст: Елизавета Булкина

    Массовый студенческий спорт становится все более трендовым и является для молодежи социальным лифтом, заявил директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Денис Аширов на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ».

    «Нам нужна здоровая молодежь, для нас это важно. И чем больше мы вовлекаем в массовый студенческий спорт, тем больше он становится трендовым. Он уже сейчас популярный. А благодаря комплексному подходу массовый студенческий спорт является прекрасным социальным лифтом, наша задача создавать для них условия», – приводятся слова Аширова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Открыла пресс-конференцию олимпийская чемпионка и председатель АССК России Елена Исинбаева.

    «Мы делаем действительно важное дело. Важное для студентов и для развития массового студенческого спорта. Сегодня многие российские вузы и сузы идут на встречу студенческим спортивным клубам, предоставляя инфраструктуру и возможности для участия в выездных мероприятиях. Студенческий спортивный клуб становится местом притяжения активной молодежи. Фестиваль станет местом притяжения лучших из лучших. Поэтому развивать ССК – наш общий интерес», – сказала она.

    «АССК.ФЕСТ» пройдет с 30 сентября по 4 октября в Деревне Универсиады в Казани и объединит более 2500 студентов российских вузов и ссузов.

    Продолжая тему, директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов отметил, массовый студенческий спорт сегодня имеет целую выстроенную систему. «Комплексный подход позволяет проводить крупные спортивные мероприятия, сохранять наследие, развивать социально-общественный сектор. Фестиваль – прекрасный пример подобного комплексного подхода: волонтеры, болельщики, участники, образовательная программа, использование объектов наследия XXVII Всемирной летней Универсиады», – сказал он.

    «Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов отметил, что массовый студенческий спорт в России имеет все шансы для выхода на международную арену. «Мы поддерживаем АССК России с 2013 года и планируем продолжать. Массовый студенческий спорт – важная часть молодежной политики, студентов привлекают ценности спорта и здорового образа жизни. И все больше молодежи вовлекается в массовый спорт. Воспитывать будущих чемпионов и настоящих героев – прекрасная практика», – отметил Степанов.

    В рамках Фестиваля 30 сентября пройдут мастер-классы и турниры по воркауту, панна-футболу, баскетболу, регби, хоккею, гребле. Начнется работа зоны киберспортивных игр. Состоятся открытые защиты конкурса АССК.pro. Пройдет образовательная программа для профессиональных и начинающих болельщиков «Церемонии на спортивных событиях: режиссура, приемы и концепции. Разборы спортивных событий и разработка церемоний для ССК».

    На площадке «Диалог на Равных с АССК России» участники обсудят перспективы развития студенческого спорта и особенности деятельности АССК России, а также смогут задать вопросы лидерам АССК России: Елене Исинбаевой, Сергею Карякину, Евгении Бычковой и Евгению Раскину. Состоится официальный старт работы Фанзоны, которая продолжит свое функционирование на время проведения Фестиваля. Торжественная церемония открытия фестиваля, парад болельщиков.

    1 октября продолжат свою работу открытые защиты финалистов конкурса «Лучший ССК», эксперты поделятся особенностями взаимодействия и привлечения коммерческих организаций в студенческий спорт, пройдет круглый стол «Волонтерство в спорте: успешные практики». На воркшопе «Большой потенциал малых образовательных организаций» участники разработают дорожные карты для студенческих спортивных клубов. А на брифинге «Личный пример руководителя как способ достижения спортивных результатов» вместе с ректорами разберутся в технологиях личного PR. Так же пройдут: Воркшоп по обмену лучшими практиками массового студенческого спорта. И мастер-классом и игрой в баскетбол с актером Александром Ряполовым. Состоятся турниры по основным видам спорта Чемпионата (футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, шахматы, настольный теннис) и промо-турнир по легкой атлетике. Особое место в турнирном расписании занимает групповой этап баскетбола на колясках. И всех участников ждем на зарядке с ФК «Рубин». 

    2 октября откроется open space с представителями спортивных клубов, федераций, студенческих лиг. Состоится встреча-диалог представителей профессиональных спортивных клубов, федераций, студенческих лиг и организаций с участниками деловой программы. На мозговом штурме «Как привлечь СМИ в студенческий спорт» разберут цифровизацию в массовом студенческом спорте вместе с актуальными кейсами и трендами. И пройдет открытый диалог «Спорт на равных», где все желающие познакомятся с особенностями студенческого спорта и физической культуры в качестве инклюзивной и адаптационной среды. Продолжатся открытые защиты конкурса АССК.pro. А для будущих GR-специалистов пройдет открытый диалог «Лайфхаки по взаимодействию с государственными органами власти». Будущие чемпионы смогут посетить спортивно-мотивационный интенсив Александра Легкова, митап по особенностям организации студенческого спорта в период карантина «Студенческий спорт «Не покинул чат»». И для самых активных состоится благотворительный забег «МыВместе». Фанзона продолжит радовать участников Фестиваля зоной киберспортивных игр, квестами «Первая помощь» и «Оберегая сердца».

    3 октября заканчиваются открытые защиты финалистов конкурса «Лучший ССК» в главной номинации. Пройдет экспертная сессия «Тренды в массовом спорте», на которой участники узнают, чему стоит научиться сегодня, чтобы быть успешными завтра. На мотивационной сессии «Мотивация. Спорт. Карьера» успешные профессиональные спортсмены России поделятся секретами достижений. И состоится экспертная сессия «Студенческий спорт как часть молодежной политики: вызовы и возможности». Главной темой дня станет панельная дискуссия «Студенческий спорт и движение студенческих спортивных клубов в России». Пройдут игры по баскетболу на колясках, мастер-класс «Художественные приемы при постановке творческих номеров» и состоится финальное шоу болельщиков. Завершит работу фанзона и состоится итоговое торжественное закрытие Фестиваля.

    Организатором Фестиваля выступают ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» совместно с Министерством спорта России, Министерством спорта Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения России, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

    Информационные партнеры «АССК.ФЕСТ»: МИЦ «Известия», ведущая площадка для онлайн-трансляций – Одноклассники.

    Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России – общероссийская молодежная организация, развивающая массовый спорт среди студентов. Организована в 2013 году по инициативе студентов, которую лично поддержал президент Владимир Путин.


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