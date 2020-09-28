В Кремле обратили внимание на встречу Меркель с Навальным

В Кремле заявили, что обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в клинике Charite.

«Конечно, обратили», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее издание Der Spiegel сообщил, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.