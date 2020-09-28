СК снял фильм о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках

Следственный комитет представил фильм, посвященный памяти своих сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Фильм опубликован на YouTube-канале ведомства. В аннотации к картине отмечается, что «риск стать жертвой преступника – неотъемлемая часть профессии следователя... Криминал в борьбе против законности и справедливости не останавливается ни перед чем. И, как это часто бывает, мстит самым принципиальным и неподкупным».

В СК подчеркнули, что здесь «не только бережно сохраняют память о погибших при исполнении служебного долга, но и помогают их родственникам. Многие сыновья погибших следователей уже решили пойти по стопам своих героических родителей».

«Мемориальная доска с высеченными золотом именами сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга, каждое утро встречает всех приходящих на службу в ведомство, – подчеркнули в ведомстве.

«Это напоминание о том, что продолжительность жизни меряется не в годах, а в тех светлых делах, которые погибшие успели совершить», – добавили в СК.