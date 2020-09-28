В Баку заявили о 26 пострадавших мирных гражданах в результате обострения в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что за сутки число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, увеличилось до 26.

«Военно-политическое руководство Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая обязательства, исходящие из женевских конвенций. В качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы – районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры – больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады. К настоящему времени были госпитализированы 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы генпрокуратуры.

Ранее Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.