Разработчик рассказал об экзоскелетах для российской армии

Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются для российской армии, заявил заместитель директора компании, участвующей в данном проекте «Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) Максим Скоков.

«Мы участвовали в кооперации по разработке активного экзоскелета для нужд Минобороны и в 2019 году успешно защитили свою часть работы. Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи», – передает РИА «Новости» слова Скокова.

Он пояснил, что первый тип разрабатываемых для российской армии экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда солдату нужно быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания. Второй – задачи малоподвижного типа.

«Например – саперы, минеры, которым бежать никуда не нужно, но они работают с тяжелой экипировкой и оборудованием. Третья группа – это такелажные работы, различные погрузочные работы» – рассказал Скоков.

Говоря об экзоскелете собственной разработки, замглавы РТ-ДП РК отметил, что их разработка относится к первому типу и отличается высокой эргономичностью: «Экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее».

Напомним, в феврале 2019 года были рассекречены параметры нового российского экзоскелета для военных.

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