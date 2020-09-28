ЕК решила выделить 2 млн евро на реформу энергетического рынка Украины

Еврокомиссия планирует помочь украинским властям реформировать энергетический рынок, говорится в тендере, который опубликовал генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения.

«Общая цель проекта – содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», – передает RT описание тендера.

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить 2 млн евро.

Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.

В ЕК рассчитывают, что в результате удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

Напомним, 21 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз заинтересован в более тесной политической и экономической интеграции с Украиной.

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