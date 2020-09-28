В зоне паводка в Хабаровском крае оказались 56 населенных пунктов

В зоне паводка на реке Амур на территории Хабаровского края оказались 56 населенных пунктов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на утро 28 сентября 2020 года, в результате повышения уровней воды на реках региона, скопления дождевых и грунтовых вод на территории Хабаровского края под влиянием стихии находятся 56 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Общим итогом в зоне подтопления 54 жилых дома, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 81 участок внутрипоселковых и межпоселковых дорог», – приводит сообщение регионального главка ТАСС.

За минувшие сутки уровень воды в реке у второго по величине города края – Комсомольске-на-Амуре – вырос на 14 см и составляет 691 см при опасной отметке 650 см. В городе подтоплено 200 дачных участков, 6 соцобъектов и 47 жилых многоквартирных домов. Их количество за минувшие сутки не увеличилось.

Военнослужащие и коммунальные бригады продолжают возводить насыпные дамбы в черте города. За сутки заготовлено 4 тыс. мешков с песком, возведена дамба протяженностью в 150 метров, продолжают работать насосы для откачивания воды.

В Хабаровске уровень Амура снижается и, по данным Дальневосточного УГМС, составляет 553 см при опасной отметке 600 см. В зоне подтопления остаются 7 жилых домов и 137 приусадебных участков.

Группировки спасателей продолжают нести дежурство в Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах. 25 сентября в Хабаровском крае из-за паводковой обстановки ввели режим ЧС межрегионального характера.

В минувшую субботу власти Хабаровского края начали готовиться к возможному наводнению.

Ранее в МЧС объяснили наводнения на Дальнем Востоке крупными пожарами.

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