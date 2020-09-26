Ferrari столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие

Возле метро «Щукинская» в Москве автомобиль Ferarri столкнулся с маршруткой, в результате пострадал пассажир маршрутного такси, сообщили в столичном ГУ МВД.

Авария произошла около 15.20 на улице Маршала Василевского в районе дома №17, сообщили 360 в ведомстве.

«По предварительной информации, автомобиль Ferarri совершил столкновение со стоящим транспортным средством, если быть точнее, с маршрутным такси. По предварительной информации, пострадал один человек, пассажир маршрутного такси. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП», – добавили в МВД.

По данным издания, за рулем спорткара находился руководитель популярного в прошлом пиратского интернет-ресурса.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщал, что, по предварительным данным, пострадало два человека – две женщины в возрасте 60-65 лет.

Ранее в Москве рэппер Эльмин Гулиев (Эллей) на белом внедорожнике Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Гулиев признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с его дохода от музыки. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест, который он отбывал бы в арендованной квартире, но суд отказал в этом ходатайстве. Рэпера арестовали.