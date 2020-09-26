Глава Генштаба Герасимов рассказал Путину о машине «Терминатор» Названа дата проведения Госсовета 26 сентября 2020, 14:17 Текст: Алексей Дегтярев

Расширенное заседание президиума Государственного совета президент России Владимир Путин планирует провести в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, расширенное заседание президиума госсовета состоится в понедельник, 28 сентября, – уточнил Песков РИА «Новости». Ранее Песков отмечал, что Госсовет по корректировке национальных проектов пройдет на следующей неделе. В четверг президент Владимир Путин сообщал, что намерен с главами регионов обсудить на заседании президиума госсовета планы по реализации национальных проектов.

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