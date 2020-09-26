Синоптики спрогнозировали увеличение теплого периода в России к концу столетия Синоптики рассказали о погоде в столице 26 сентября 2020, 06:17 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 20–22 градуса, по области – 18–23 градуса. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба. Ночью ожидается 7–13 градусов в Москве, 4–9 – по области.

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