Пескова спросили о сроках проведения выборов в 2021 году

Решений о разведении по времени выборов в 2021 году – единого дня голосования в регионах и выборов в Госдуму – пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос, действительно ли в будущем году планируется провести выборы в ГД весной, а ЕДГ – осенью.

«Вы знаете, что существуют разные сценарии, об этом говорила (глава ЦИК) Элла Памфилова. Идут рассуждения экспертов, тех, кто занимается избирательными процессами. Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России.