«Независимый общественный мониторинг» подвел итоги ЕДГ

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подвела итоги единого дня голосования (ЕДГ), прошедшего в России 13 сентября.

В ЕДГ в 83 субъектах прошли свыше 9 тыс. избирательных кампаний. Россияне выбирали депутатов и выборных лиц на всех уровнях: депутатов Госдумы Федерального Собрания на дополнительных выборах, высших должностных лиц и депутатов органов законодательной (представительной) власти субъектов страны, глав и депутатов органов местного самоуправления.

Всего замещалось свыше 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, говорится в докладе, опубликованном на сайте НОМ.

Впервые в новейшей истории России проходили на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования также осуществлялось досрочное голосование, проводимое 11 и 12 сентября.

«Использование многодневного голосования на участках, а также иных форм голосования (выездное голосование, голосование на дому, голосование на придомовых территориях) обусловлено, в первую очередь, удобством для самих граждан. Возможность голосования в течение нескольких дней, успешно опробованная в ходе общероссийского голосования, по итогам социальных опросов поддержана абсолютным большинством опрошенных (такого мнения придерживаются 64% от всех участников опроса ВЦИОМа и 72% – от принявших участие в голосовании. Противоположной точки зрения придерживаются только 3% респондентов). Наряду с этим, в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, голосование в течение нескольких дней является эффективным решением», – отмечается в докладе.

Также важным событием прошедшей кампании стала апробация новых перспективных технологий голосования, в частности, эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы в Курской области (одномандатный округ № 110) и Ярославской области (одномандатный округ № 194).

В 59 субъектах на выборах в ЕДГ использовались технические средства подсчета голосов, в том числе 5 тыс. 403 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В 60 субъектах было применено видеонаблюдение.

Общественный контроль за голосованием осуществляли более 56 тыс. наблюдателей, направленных от системы общественных палат, 95,7 тыс. наблюдателей были назначены участвующим в выборах политическими партиями, 85,7 – самими кандидатами.

Ассоциация констатировала: «Ход избирательной кампании продемонстрировал политическое многообразие и публичную состязательность кандидатов, партий, их предвыборных программ. Главной особенностью избирательного цикла ЕДГ – 2020 стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры в год, предшествующий выборам депутатов Госдумы. Новые партии – дебютанты профессионально подошли к ведению избирательной кампании и, как показали результаты выборов в ряде регионов, смогли найти своего избирателя. На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков в электоральной истории современной России – 8,4 в среднем на регион на выборах в законодательные собрания. Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную Думу».

Также указывается, что НОМ разработал и апробировал «совершенно доступную для понимания» и прозрачную формулу оценки легитимности избирательных кампаний – «прямая НОМ».

«Данный инструментарий предполагает использование электоральной статистики и методов социологической науки. «Прямая НОМ» основывается на трех последовательно полученных показателях и включает в себя данные социологических опросов на финише кампании, данные экзитполов непосредственно в ходе голосования и сами итоги выборов. Если показатели всех этих данных совпадают с минимальной погрешностью, выборы можно с уверенностью считать легитимными, а их результаты объективными и справедливо отражающими предпочтения избирателей», – говорится в сообщении.

Указывается, что ЕДГ «продемонстрировал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов в России».

«Применение новых форм голосования позволило увеличить число избирателей, реализующих свое избирательное право. Отмеченные факты свидетельствуют об устойчивых позитивных трендах в системе политического представительства. Впервые в практике проведения современных российских выборов опробованы новые формы голосования в течение нескольких дней, в том числе голосование на избирательных участках, на дому и на придомовых территориях. Предложено новое платформенное решение при проведении дистанционного электронного голосования и голосования на цифровых участках. Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем, в том числе после нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации», – сообщили в ассоциации.

Кроме того, в НОМ пришли к выводу, что «расширение масштабов применения новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием и закреплением в федеральном законодательстве дополнительных механизмов общественного контроля».

«Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля, с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках», – считают эксперты.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедший единый день голосования «большим успехом». Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.

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