«Независимый общественный мониторинг» подвел итоги ЕДГ

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    «Независимый общественный мониторинг» подвел итоги ЕДГ

    25 сентября 2020, 12:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подвела итоги единого дня голосования (ЕДГ), прошедшего в России 13 сентября.

    В ЕДГ в 83 субъектах прошли свыше 9 тыс. избирательных кампаний. Россияне выбирали депутатов и выборных лиц на всех уровнях: депутатов Госдумы Федерального Собрания на дополнительных выборах, высших должностных лиц и депутатов органов законодательной (представительной) власти субъектов страны, глав и депутатов органов местного самоуправления.

    Всего замещалось свыше 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, говорится в докладе, опубликованном на сайте НОМ.

    Впервые в новейшей истории России проходили на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования также осуществлялось досрочное голосование, проводимое 11 и 12 сентября.

    «Использование многодневного голосования на участках, а также иных форм голосования (выездное голосование, голосование на дому, голосование на придомовых территориях) обусловлено, в первую очередь, удобством для самих граждан. Возможность голосования в течение нескольких дней, успешно опробованная в ходе общероссийского голосования, по итогам социальных опросов поддержана абсолютным большинством опрошенных (такого мнения придерживаются 64% от всех участников опроса ВЦИОМа и 72% – от принявших участие в голосовании. Противоположной точки зрения придерживаются только 3% респондентов). Наряду с этим, в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, голосование в течение нескольких дней является эффективным решением», – отмечается в докладе.

    Также важным событием прошедшей кампании стала апробация новых перспективных технологий голосования, в частности, эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы в Курской области (одномандатный округ № 110) и Ярославской области (одномандатный округ № 194).

    В 59 субъектах на выборах в ЕДГ использовались технические средства подсчета голосов, в том числе 5 тыс. 403 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В 60 субъектах было применено видеонаблюдение.

    Общественный контроль за голосованием осуществляли более 56 тыс. наблюдателей, направленных от системы общественных палат, 95,7 тыс. наблюдателей были назначены участвующим в выборах политическими партиями, 85,7 – самими кандидатами.

    Ассоциация констатировала: «Ход избирательной кампании продемонстрировал политическое многообразие и публичную состязательность кандидатов, партий, их предвыборных программ. Главной особенностью избирательного цикла ЕДГ – 2020 стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры в год, предшествующий выборам депутатов Госдумы. Новые партии – дебютанты профессионально подошли к ведению избирательной кампании и, как показали результаты выборов в ряде регионов, смогли найти своего избирателя. На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков в электоральной истории современной России – 8,4 в среднем на регион на выборах в законодательные собрания. Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную Думу».

    Также указывается, что НОМ разработал и апробировал «совершенно доступную для понимания» и прозрачную формулу оценки легитимности избирательных кампаний – «прямая НОМ».

    «Данный инструментарий предполагает использование электоральной статистики и методов социологической науки. «Прямая НОМ» основывается на трех последовательно полученных показателях и включает в себя данные социологических опросов на финише кампании, данные экзитполов непосредственно в ходе голосования и сами итоги выборов. Если показатели всех этих данных совпадают с минимальной погрешностью, выборы можно с уверенностью считать легитимными, а их результаты объективными и справедливо отражающими предпочтения избирателей», – говорится в сообщении.

    Указывается, что ЕДГ «продемонстрировал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов в России».

    «Применение новых форм голосования позволило увеличить число избирателей, реализующих свое избирательное право. Отмеченные факты свидетельствуют об устойчивых позитивных трендах в системе политического представительства. Впервые в практике проведения современных российских выборов опробованы новые формы голосования в течение нескольких дней, в том числе голосование на избирательных участках, на дому и на придомовых территориях. Предложено новое платформенное решение при проведении дистанционного электронного голосования и голосования на цифровых участках. Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем, в том числе после нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации», – сообщили в ассоциации.

    Кроме того, в НОМ пришли к выводу, что «расширение масштабов применения новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием и закреплением в федеральном законодательстве дополнительных механизмов общественного контроля».

    «Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля, с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках», – считают эксперты.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедший единый день голосования «большим успехом». Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в российскую политику пришли новые силы.


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