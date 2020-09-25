Нефть подорожала в надежде на восстановление спроса

Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% – до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.

При этом по итогам недели ожидается падение цен на «черное золото», поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.

«По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть», – сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

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