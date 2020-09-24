Мишустин рассказал о механизме уплаты повышенной ставки НДФЛ Мишустин уволил замглавы ФМБА 24 сентября 2020, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Премьер Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Романова. «Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», – говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Другим распоряжением глава правительства назначил замруководителя ФМБА Игоря Борисевича. Владимир Романов в 1984-м окончил Горьковский государственный медицинский институт. Является врачом-гигиенистом, эпидемиологом, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет награды: орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», нагрудный знак «Отличнику здравоохранения».

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