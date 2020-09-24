Роднина высказалась об уходе фигуристов от Тутберидзе

Тренеру Этери Тутберидзе следует искать причину ухода фигуристов из ее группы в себе самой, считает трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина.

«Значит, ей [Тутберидзе] надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил – если у тебя ошибка, ищи ее у себя, а уже потом – кто на нее влияет», – передает ее слова ТАСС.

Роднина добавила, что не видит проблемы в переходах фигуристов. «Для переходов из школы в школу у нас есть определенные правила – трансферное окно. С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы», – заявила фигуристка.

Напомним, фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.

Ранее группа Этери Тутберидзе, где тренируется фигуристка Алина Загитова, сообщила в Instagram, что Плющенко якобы хотел пригласить спортсменку в свою группу, однако та ответила отказом.

Утверждается, что жена Плющенко Яна Рудковская написала по данному вопросу Загитовой в личной переписке. После Рудковская подтвердила, что переписка подлинная, но заметила, что она была вырвана из контекста.