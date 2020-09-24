Анонсирована поездка Путина на учения «Кавказ-2020»

Президент Владимир Путин 25 сентября совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где пройдет основной этап учений Кавказ-2020, сообщает пресс-служба Кремля.

«25 сентября президент совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне «Капустин Яр» состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».



Основными целями СКШУ «Кавказ-2020» являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности. Кроме того, будет проверена готовность ВС России и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.