МИД оценил освещение Западом успехов российской вакцины от коронавируса

Негативное освещение успехов российской вакцины от коронавируса приобретает беспрецедентные масштабы на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, ранее можно было наблюдать обвинения в адрес России в якобы распространении дезинформации о коронавирусе, передает РИА «Новости».

«Кроме того, имело место резко негативное освещение успехов нашей медицины, в том числе в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас все это приобретает вообще беспрецедентные масштабы», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что вместо научной дискуссии и здоровой полемики можно наблюдать только заказные кампании в духе, «даже не знаю, каких годов XX века».

Также Захарова уточнила, что западные страны проигнорировали призывы России подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии сбалансировано, «а не в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан».

В четверг Минздрав сообщил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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