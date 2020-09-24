Путин попросил губернатора Ленобласти контролировать исполнение закона о соцгарантиях

Президент Владимир Путин попросил главу Ленобласти Александра Дрозденко осуществлять контроль за исполнением регионального закона о социальных гарантиях.

«Ленинградская область может показать результат и показывает результаты, которыми можно гордиться, это правда. То, что вы приняли закон о социальных гарантиях, тоже хорошо», – сказал Путин в четверг на встрече с избранными главами регионов.

Он также отметил, что ценность «и закона, и программ, которые не носят форму обязательного юридического и нормативного характера, (...) всегда заключается только в том, чтобы они исполнялись», передает ТАСС.

«Важно, чтобы то, что в законе будет прописано, постоянно находилось на вашем контроле, и шаг за шагом вы двигались к достижению тех целей, которые перед собой ставите», – подчеркнул глава государства.

Напомним, Путин призвал новых губернаторов действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.