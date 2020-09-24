Власти американского города Свастика отказались менять его название

Власти небольшого американского города Свастика, штат Нью-Йорк, проголосовали за то, чтобы оставить название неизменным, в ответ на предложение жителя Нью-Йорка переименовать населенный пункт, сообщает телеканал CNN.

Майкл Алкамо, житель Нью-Йорка часто посещающий местность, где расположен городок, во время своих поездок на велосипеде, выступил с идеей поменять название Свастики.

«Путешествуя по окрестностям на велосипеде, вы видите множество красивых исторических кладбищ, многие с американскими флагами на могилах американцев, которые сражались и погибли, борясь за свободу. Затем вы попадаете в город Свастика, само название которого символизирует нетерпимость, ненависть и тиранию нацистского режима, за победу над которым отважные американцы отдали свои жизни», – передает РИА «Новости» выдержку из письма Алкамо.

Городской совет Блэк-Брук, к юрисдикции которого относится Свастика, единогласно проголосовал против смены названия города. «Мы сожалеем, что люди не из нашего города и не знакомые с историей нашего сообщества чувствуют себя оскорбленными, когда видят его название. Для членов нашего сообщества, которое представляет совет, это название, которые выбрали предки», – заявил член совета Джон Дуглас.

Город получил свое название в XIX веке, оно взято из санскрита, в котором имеет значение «благоденствия», отметил Дуглас.

Как пишет издание Adirondack Daily Enterprise, один из членов совета Ховард Обен заявил, что только «нетерпимый человек» посчитал бы, что название города связано с нацистской символикой.

Отмечается, что к властям города уже не раз обращались с просьбами переименовать населенный пункт, однако название до сих пор остается неизменным.