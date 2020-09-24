Подозреваемого в преступлениях сексуального характера против детей задержали в Нижнем Тагиле

В Свердловской области задержан подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера против двух несовершеннолетних девочек, сообщает следственное управление СК по региону.

Мужчину подозревают в свершении преступлений в январе и в августе 2020 года в Нижнем Тагиле в отношении двух детей, сообщается на сайте ведомства.

«В результате предпринятого комплекса мер по раскрытию преступления, сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина, 1976 года рождения, генетический профиль которого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. С целью закрепления доказательственной базы проведены процедуры опознания потерпевшими задержанного мужчины», – отметили в СК.

Пострадавшие девочки смогли опознать обвиняемого среди нескольких представленных им лиц.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сказал ТАСС, что подозреваемого задержали при поддержке бойцов ОМОНа, операция проводилась по месту его работы, на одном из крупнейших предприятий.

Во вторник сообщалось об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске. Было возбуждено уголовное дело, его передали в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство. Мужчину задержали, он раскаялся в содеянном.