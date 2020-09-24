Онищенко выступил за увольнение работника за пьянство на рабочем месте на «удаленке»

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде должна распространяться и на дистанционный труд, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что неподобающее состояние сотрудника можно заметить и на «удаленке».

«Конечно. Обязательно», – передает РИА «Новости» ответ Онищенко на вопрос о том, нужно ли распространить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде и на дистанционный труд.

По его мнению, «адекватность труда» может быть также оговорена в соглашении с работодателем. «Я за работу получаю деньги, а то, что я нахожусь в невменяемом состоянии – это что? Значит, я некачественно выполняю работу... А потом мою неадекватность можно и дистанционно (заметить): у меня язык заплетается, (когда) я с вами разговариваю. У нас с вами и на рабочих местах никто в трубку не дует (для прохождения освидетельствования на алкоголь)», – отметил Онищенко.

Депутат уточнил, что работодатель много теряет в части контроля за сотрудниками при дистанционном режиме, но, тем не менее, идет на это, поэтому и работник должен взять на себя обязательства трудиться в подобающем виде, а работодатель – обладать правом проверить.

«Вплоть до того, что прописать в договоре, это обязательно нужно сделать, что вы как работодатель имеете право проверить... А найти механизм, как контролировать меня за ту зарплату, которую вы мне платите, вы найдете – и не надо дистанционно. Вы можете создать комиссию трудового коллектива, выехать на место», – отметил Онищенко.

Тем временем глава рабочей группы по доработке законопроекта, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев отметил, что логика в идее отменить норму об увольнении за прогул или пьянство на рабочем месте в отношении удаленной работы есть, так как работодатель не может проверить эти факты.

«Это одна из рабочих версий. Это только обсуждается. Логика в этом есть. Если рабочее место находится вне офиса работодателя, то как можно его уволить за прогул, предположим? Прогул что такое? Отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. Вот определение. Если у него нет рабочего места, то отсутствие где свыше четырех часов будет основанием прогула? То же самое – появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Как это работодатель в состоянии проверить, установить? Поэтому логика в этих предложениях есть. Мы их будет обсуждать», – сказал Исаев.

Однако, отметил парламентарий, окончательный вариант поправок пока не утвержден. «Идет пока обсуждение рабочее. Где-то в октябре месяце, ближе к середине октября мы надеемся выйти на согласованный вариант», – сообщил Исаев.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова также назвала предложения логичными. «Поправка логичная, поскольку появление на рабочем месте в нетрезвом виде при дистанционном формате работы невозможно зафиксировать. И это основание охватывается новой поправкой – если удаленный работник не выходит на связь более суток, то это может стать основанием для увольнения. Ситуация абсолютно аналогична положениям действующего законодательства, когда с сотрудником, в случае его отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов, могут расторгнуть трудовой договор», – сказала Павлова.

Законопроект о дистанционной работе был принят Госдумой в первом чтении в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Ко второму чтению, которое состоится уже в осеннюю сессию, парламентарии намерены серьезно доработать документ. Для этого был вдвое увеличен срок для предоставления поправок к законопроекту – 60 дней вместо 30, а также создана рабочая группа. Депутаты намерены прописать в проекте закона вопросы, связанные с определением условий использования оборудования и программно-технических средств, установлением режима рабочего времени и времени отдыха работников, организации взаимодействия работника и работодателя в период рабочего времени и предоставлением гарантий, связанных с особыми условиями труда при переводе на временную удаленную работу, а также особенностей условий и охраны труда работников.