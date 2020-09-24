Физлица предложили приравнивать к иноагентам за сбор данных для зарубежных структур

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил глава комиссии Андрей Климов.

Климов заявил, что предлагается «дать правовую возможность приравнивать к иноагентам физлиц, которые занимаются сбором информации политического и прочего характера на территории России в пользу иностранных структур», передает РИА «Новости».

По словам сенатора, если гражданин занимается такого рода деятельностью, «он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность». Кроме того, такой гражданин должен будет отчитываться о своих доходах.

Он напомнил, что данная мера носит ответный характер и повторяет положение американского законодательства.

Говоря о законодательных предложениях, Климов выразил мнение, что до конца года «мы этот вопрос решим, в идеале, до уровня законов, потому что в 2021 году выборы в Госдуму».

По словам законодателя, предлагаемые новации планируется обсудить с коллегами из Госдумы и профильными ведомствами с тем, чтобы «в ближайшее время сформулировать законодательно».

Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с обновленной Конституцией, Россия принимает меры по защите своего суверенитета.

Комиссия Совфеда также предлагает законодательно прописать норму о посредничестве при передаче зарубежных средств на политическую деятельность.

«Это люди, которые считают своим долгом получать деньги из-за рубежа, но не прямо из-за рубежа, чтобы не стать иноагентами, а через разного рода «прокладки». Я точно совершенно знаю истории, когда такими «прокладками» выступают соседи по лестничной клетке, буквально», – сказал политик.

То есть, один человек занимается противоправной деятельностью, а другой получает деньги из-за рубежа, пояснил он.

«И получается, что первый гражданин не из-за рубежа получил средства, а получил некий взнос от другого лица, добровольный. А второй эти деньги из Люксембурга привез», – привел пример Климов.

Также предлагается законодательно регламентировать деятельность зарубежных эмиссаров, которые занимаются агитацией и пропагандой: «Такая политическая деятельность должна законодательно описываться и регламентироваться. Потому, что это, все-таки, наше государство».

По его словам, одно дело, когда человек читает лекции, приглашенный профессор, а другое дело, «когда какой-нибудь гражданин нашу молодежь ввергает в какие-то такие теории (...), которые потом, мы видим, когда на улицу выходят и мракобесие начинается». Сенатор отметил, что последнее «наиболее сложно с точки зрения юридического описания, но поднять такой вопрос имеет смысл».

При этом говорить о каких-то санкциях преждевременно, нужно оформить все законодательно, заключил парламентарий.

Также общественные организации, занимающиеся политической деятельностью, должны проходить госрегистрацию, эту меру предлагается закрепить законодательно.

«Мы полагаем, что это серая зона. Она должна быть урегулирована. То есть, когда возникает общественная организация без юридической регистрации, это создает очень широкий спектр возможностей для разного рода нежелательной деятельности у нас в России. Поэтому мы предлагаем эту лазейку закрыть», – сказал сенатор.

Ранее Климов заявил о попытках США вмешаться в дела России с помощью белорусского сценария.