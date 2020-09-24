Россияне высказали отношение к блогерам

Чуть более трети россиян считают, что блогер – это профессия будущего, следует из данных опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа».

Согласно результатам исследования, читают чьи-то блоги меньше половины (46%) опрошенных.

Отмечается, что 40% респондентов полагают, что блогеры – это те, кто ведет дневник в интернете, свою страничку или блог, каждый седьмой (14%) слышал только слово «блогер», но не знает его значения, 8% считают, что это журналисты, работающие в интернете, еще 6% думают, что это бездельники, передает РИА «Новости».

По данным исследования, более половины (51%) граждан уверены, что деятельность блогеров – это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным, 35% – что блогер – это профессия будущего, 14% затруднились ответить.

По мнению большинства россиян (64%), люди ведут блоги ради заработка, 40% – ради привлечения к себе внимания, треть (32%) полагает, что это для того, чтобы поделиться мыслями или информацией с другими людьми.

При этом 63% не согласны с тем, что блогеры честны, потому что заботятся о своей репутации. Утверждение, что блогеры независимы от контроля со стороны государства и корпорации, поддерживают 43% россиян, столько же выразили свое несогласие с этим.

По результатам исследования, большинство граждан (76%) среди тех, кто читает или смотрит блоги, не покупали товар и не пользовались услугой по совету кого-то из них, 23% дали обратный ответ.

Также три четвертых опрошенных (75%) в разной степени не хотели бы, чтобы их подрастающие дети или внуки стали блогерами, 14% хотели бы, остальные затруднились ответить. По 13% соответственно не хотели бы этого, потому что это несерьезно и это не профессия, еще 12% считают это тунеядством.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, более половины россиян (70%) заявили, что существует «русский характер», при этом (59%) полагают, что положительных черт в этом характере больше.

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