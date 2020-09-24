В Москве ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью в столице похолодает до шести градусов, по области – до трех градусов тепла.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит восьми м/ с, передает ТАСС.

Атмосферное давление в регионе составит 751 мм ртутного столба.