Грузия объяснила правила въезда для граждан России Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России 23 сентября 2020, 21:34 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин продлил до 15 декабря действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, приостановленное ранее до 15 сентября, теперь приостановлено до 15 декабря.

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