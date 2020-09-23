Россия и Британия провели переговоры по Белоруссии и делу Навального

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе телефонных переговоров в среду с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортоном обсудил ситуацию в Белоруссии и дело российского блогера Алексея Навального, сообщили в российском дипведомстве.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе британской стороны, дипломаты обменялись мнениями по ряду других вопросов, в частности, по ситуации в Белоруссии.

«С российской стороны акцентирована недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы в этой стране, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг, указано на необходимость предоставить белорусскому народу возможность самому определяться в отношении организации общенационального диалога», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В ответ на вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального отмечено, что российские специалисты и компетентные органы готовы к плотному взаимодействию с германской стороной в рамках правовой помощи, от чего Берлин уклоняется», – добавили в министерстве.

В среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации. Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии и Польше.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.