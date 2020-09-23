В Татарстане для масштабной посадки деревьев подготовили 1 млн саженцев

Значение целевого индикатора «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в этом году в Татарстане составляет 179%, что в разы превышает установленный план, сообщил министр лесного хозяйства РТ на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Первым целевым индикатором регионального проекта «Сохранение лесов» является «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Рассчитывается он довольно просто. Так, в 2019 году площадь выбытия лесов в результате сплошной вырубки спелых, перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки составила 2496 га, площадь погибших лесных насаждений – 167 га. Площадь лесовосстановления в 2020 году составляет 4785 га», – приводятся слова главы ведомства в сообщении на официальном портале республики.

Министр особо подчеркнул, что в этом году Минлесхоз РТ не просто достиг цели, которую планировалось выполнить к 2024 году (обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%), но и значительно перевыполнил план.

Работы по лесовосстановлению способствуют достижению целевых показателей федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Этой осенью в районах Татарстана пройдут природоохранные мероприятия в связи с проведением Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге.

«Центральное мероприятие состоится 25 сентября на территории лесного фонда около села Новый Арыш Рыбно-Слободского района. В нем примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко и Президент РТ Рустам Минниханов», – сказал он.

Всего на данной площадке будут посажены 10 тыс. саженцев сосны обыкновенной на площади 2,5 гектара. Участникам акции будут продемонстрированы растения, выращиваемые в лаборатории учебно-опытного Сабинского лесхоза, а также лесокультурная и лесопожарная техника, закупленная по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ».

26 сентября масштабная посадка деревьев пройдет во всех районах республики с соблюдением необходимых санитарных мер безопасности. Для этих целей специалисты Минлесхоза Татарстана и его подведомственных учреждений подготовили 1 млн саженцев сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев.

На протяжении последних 10 лет в лесном фонде Татарстана не было зафиксировано крупных пожаров благодаря плотному сотрудничеству специалистов Минлесхоза и ГУ МЧС РФ по РТ, сообщил Равиль Кузюров.

«По данному параметру Татарстан находится в числе лидеров среди субъектов страны, поскольку у нас не было лесных пожаров с 2011 года. Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе специалистов Министерства лесного хозяйства РТ, его подведомственных учреждений, Главного управления МЧС России по РТ, а также органов исполнительной власти муниципальных районов», – сказал он.

Проводимую в Республике Татарстан работу по охране лесов от пожаров спикер условно разделил на два этапа. Во-первых, это подготовка к пожароопасному сезону в лесах. В этом году на данном этапе был разработан и утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории республики, проверены все лесопожарные станции, проведено множество встреч с главами сельских поселений, населением, арендаторами, владельцами земельных участков, прилегающих к лесному фонду. Всего было выдано около 1,5 тыс. предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, были пролонгированы соглашения о межрегиональном взаимодействии при возникновении лесных пожаров с министерствами соседних регионов, а также Департаментом лесного хозяйства по ПФО. Второй этап профилактических работ приходится на пожароопасный период в лесах. В этом году он был открыт 6 апреля. В течение этого сезона в республике ведется космический мониторинг пожароопасной обстановки, а также авиационный и наземный.