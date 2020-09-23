Путин выразил надежду на эффективную работу избранных в сентябре чиновников

Президент Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле выразил надежду, что чиновники, избранные на региональных выборах в сентябре, сделают все возможное, чтобы оправдать доверие и ожидания избирателей.

Во время встречи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упомянула о прошедшей в стране избирательной кампании, передает РИА «Новости».



«Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти, за поддержку. И хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают все от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей», – сказал Путин.

Ранее в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.